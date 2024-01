Business news: Fcc avvierà a Saragozza il primo impianto per il riciclaggio di pannelli fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione Ambiente dell'azienda di infrastrutture Fcc realizzerà in provincia di Saragozza, in Aragona, il primo impianto per il riciclaggio di pannelli fotovoltaici in Spagna. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", questo centro di riciclaggio lavorerà sia con i pannelli fotovoltaici giunti al termine della loro vita utile sia con quelli che, per vari motivi, sono diventati rifiuti durante l'installazione o il funzionamento degli impianti. La tecnologia che verrà utilizzata è esclusivamente meccanica, oltre ad essere più sostenibile dal punto di vista ambientale in quanto non genera flussi di rifiuti oltre ai materiali che compongono i pannelli. In particolare, l'attenzione sarà rivolta al riciclo del vetro, per ottenere un recupero diretto di questo materiale. Secondo i test effettuati, si è riusciti a superare il 95 per cento di recupero dei materiali, una percentuale superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti. (Spm)