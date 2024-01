© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norvegese Equinor ha assegnato un contratto da 1,5 miliardi di corone (131 milioni di euro) per la preparazione di un cavo elettrico per l'impianto di gas naturale liquefatto (Gnl) di Melkoya, al largo di Hammerfest, alla società di Andoya Leonhard Nilsen & Sonner (Lns). Lns costruirà un tunnel e un approdo per il cavo elettrico che arriverà a Melkoya. (Sts)