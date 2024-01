Business news: spagnola Ohla si aggiudica contratto autostradale in Illinois per 305,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ohla, attraverso la sua filiale Judlau Contracting, si è aggiudicata un contratto per lavori di miglioramento dell'autostrada Tri-State Tollway (I-294), in Illinois, per 305,7 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, i lavori prevedono la demolizione e la successiva costruzione di 13 nuovi ponti con travi in acciaio e calcestruzzo prefabbricato, la rimozione della pavimentazione e il posizionamento di nuovo calcestruzzo per quasi 4 chilometri di carreggiata. Inoltre, si procederà alla rimozione e alla sostituzione di circa 17 chilometri di muri di attenuazione del rumore e alla costruzione di circa e di guard-rail. Con questo nuovo contratto, l'azienda ha sottolineato di aver rafforzato il proprio portafoglio di progetti negli Stati Uniti a quasi 835 milioni di euro. Judlau Contracting ha attualmente 13 contratti attivi nel Midwest, tra cui grandi progetti per la ricostruzione di strade e ponti per clienti come il dipartimento dei Trasporti dell'Illinois, la città di Chicago e il Metropolitan Water Reclamation District di Chicago. (Spm)