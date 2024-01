Russia: ministero Difesa, abbattuto un drone ucraino nella regione di Brjansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russi in servizio hanno abbattuto un drone ucraino nella regione di Brjansk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Il 20 gennaio, verso le 6:30 ora di Mosca (le 4:30 in Italia), è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando un velivolo senza pilota contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel comunicato. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto un drone nel territorio della regione di Brjansk", ha aggiunto il ministero della Difesa russo. (Rum)