Auto: Tavares (Stellantis), evitare un "bagno di sangue" nel comparto elettrico

- E' necessario evitare “una corsa al ribasso” fra i produttori di veicoli elettrici. Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis, durante un evento ad Amsterdam in cui ha presentato la nuova piattaforma Bev Stla Large. "Se tagli i prezzi ignorando la realtà dei costi, avrai un bagno di sangue. Sto cercando di evitare una corsa al ribasso", ha detto Tavares, citato dal quotidiano “Financial Times”. I commenti di Tavares coincidono con un rallentamento del mercato dei veicoli elettrici che sta costringendo i produttori a ritirare i loro investimenti. Nonostante i miliardi di dollari spesi dalle compagnie statunitensi, in particolare Tesla, per le nuove linee di veicoli elettrici, le vendite stanno rallentando, con conseguenti contraccolpi sui profitti. “Conosco un’azienda che ha tagliato brutalmente i prezzi e la sua redditività ed è brutalmente crollata”, ha detto Tavares, senza citare mai Tesla. (segue) (Rel)