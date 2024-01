Auto: Tavares (Stellantis), evitare un "bagno di sangue" nel comparto elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, le parole di Tavares sono sembrate un evidente riferimento al marchio fondato da Elon Musk che, nel mese corrente, ha registrato l’inizio peggiore dell’anno da quando è quotata in Borsa. Stellantis ha annunciato all'inizio del mese che ridurrà i costi operativi chiudendo fabbriche e licenziando circa 1.350 lavoratori. Finora, però, non si è mossa sul prezzo adesivo dei suoi veicoli elettrici Dodge e Jeep. Sinora, tuttavia, l'azienda non si è sbilanciata sul prezzo di listino dei suoi veicoli elettrici Dodge e Jeep. “Quando fai tutto questo, le cose rischiano di diventare molto difficili in futuro”, ha detto Tavares. (Rel)