Medio Oriente: Tajani, nessun invio di armi a Israele (2)

- Se l’Onu lo chiederà, ha aggiunto Tajani, l'Italia potrebbe schierare i militari a Gaza nel quadro di una forza di pace nella Striscia, guidata da un paese arabo. "Intanto bisogna concludere la guerra e creare a Gaza una amministrazione temporanea sotto l’egida delle Nazioni Unite, una missione che secondo me dovrebbe essere guidata da un paese arabo. In questo quadro, se ci verrà chiesto, noi siamo pronti a schierare i nostri militari per una missione di pace. Del resto, siamo presenti nella missione Unifil in Libano, abbiamo una presenza di Carabinieri in Cisgiordania. L’Italia ha una buona conoscenza dell’area. Dopo la guerra dobbiamo dare vita ad uno Stato palestinese che riconosca Israele e che sia riconosciuto da Israele. A questo mi riferisco: nella fase di transizione una delle ipotesi è avere una presenza di forze delle Nazioni Unite che garantiscano pace e stabilità", ha detto il ministro. (segue) (Res)