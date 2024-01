Medio Oriente: Tajani, nessun invio di armi a Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sulla crisi in Mar Rosso, il capo della diplomazia italiana ha spiegato come lunedì a Bruxelles discuterà del possibile invio di una missione europea, denominata Aspis ("scudo" in greco), per garantire la libertà di navigazione. "Presenteremo un documento preparato con Francia e Germania. Lo abbiamo scritto insieme al ministro (della Difesa, Guido) Crosetto. Il governo italiano è unito nel difendere l’interesse nazionale, a Bruxelles l’obiettivo è unire i paesi europei sulla nostra proposta di creare una nuova missione marittima europea. Una missione che dovrà proteggere la libertà di navigazione e il traffico marittimo essenziale per i nostri porti e il nostro export. Per accelerare i tempi si potrebbero allargare fino a Suez i compiti dell’attuale missione che garantisce la libertà di navigazione ad Hormuz. Il tutto con la partecipazione di paesi Ue ma non solo: penso ad esempio a paesi come la Norvegia che sono già ad Hormuz. Sarà una missione difensiva, forte e vigile, che scorterà il traffico mercantile. Missioni di guerra nello Yemen non ce le ha chieste nessuno". (Res)