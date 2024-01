Francia: guasto sulla linea Parigi-Clermont-Ferrand, 700 persone bloccate su un treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per più di due ore i 700 viaggiatori del treno Intercité che collega Parigi a Clermont-Ferrand – una tratta operata dalla francese Sncf – sono rimasti bloccati e senza riscaldamento nel cuore della notte a causa di un blackout elettrico. Come riferito dall'emittente televisiva “Bfmtv”, il treno è finalmente arrivato a destinazione alle 6:20, quasi dieci ore dopo la partenza. La linea che collega Parigi a Clermont-Ferrand è nota per i ripetuti ritardi. Il treno in questione è partito ieri alle 18:57 dalla stazione parigina di Bercy e, mentre si trovava tra Montargis e Nevers, si è fermato verso le 20:30, intorno a Nogent-sur-Vernisson, nel Loiret. In quel momento i viaggiatori a bordo sono stati informati di un leggero ritardo, di circa mezz'ora: tuttavia, con il passare delle ore i passeggeri si sono resi conto di essere rimasti bloccati in aperta campagna nel cuore della notte. Fra le 22:15 e le 24:30 i viaggiatori hanno riferito di un blackout, che li ha lasciati senza riscaldamento e al buio, con temperature inferiori agli zero gradi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce rossa per distribuire coperte, cibo e acqua. (segue) (Frp)