Medio Oriente: Israele intensifica i bombardamenti a Khan Yunis, colpita anche Jabalia nel nord

- Israele ha intensificato nella notte gli attacchi nel sud della Striscia di Gaza, dove si ritiene si nascondano i leader del movimento islamista palestinese Hamas con gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre. Secondo il quotidiano panarabo saudita "Asharq al Awsat", che cita testimoni oculari, i bombardamenti israeliani si sono concentrati ancora una volta su Khan Yunis, la città più grande nel sud di Gaza controllata da Hamas. Allo stesso tempo, ci sono segnalazioni di intensi raid anche intorno a Jabalia, nel nord. Ciò avviene dopo una telefonata tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avvenuta ieri sera, la prima dal 23 dicembre. "La conversazione ha evidenziato divergenze sulla prospettiva postbellica per i palestinesi, creando una possibile spaccatura tra i due alleati", sottolinea il giornale arabo di proprietà saudita. Netanyahu ha dichiarato che Israele prevede che la guerra continuerà per mesi, respingendo la soluzione dei due Stati. Biden, da parte sua, ha dichiarato invece che esistono diversi modelli di soluzione a due Stati, spiegando che ci sono diversi paesi membri delle Nazioni Unite senza eserciti, in riferimento a un possibile Stato palestinese demilitarizzato. (segue) (Res)