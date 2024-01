Medio Oriente: Israele intensifica i bombardamenti a Khan Yunis, colpita anche Jabalia nel nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva israeliana ha causato un alto numero di vittime, con almeno 24.762 palestinesi morti, di cui circa il 70 per cento donne, bambini e adolescenti, secondo l'agenzia di Gaza gestita dal ministero della sanità di Hamas. Questi dati non possono tuttabva essere verificati in maniera indipendente ed includono sia vittime civili che membri di Hamas. Inoltre, non è possibile sapere con certezza se queste morti siano state causate dall'offensiva di Israele o come conseguenza del lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese caduti dell'interno dell'enclave. Intanto, le Nazioni Unite hanno segnalato lo sfollamento dell'85 per cento della popolazione di Gaza a causa della guerra e hanno sollecitato un miglior accesso agli aiuti per affrontare le emergenze alimentari e sanitarie. Mentre l'offensiva israeliana si è spostata più a sud di Gaza, la violenza cresce anche in Cisgiordania, dove secondo il ministero della Sanità palestinese le forze e coloni israeliani hanno causato la morte di oltre 360 persone dal 7 ottobre. (Res)