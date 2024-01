Usa: incidente sul set del film “Rust”, Alec Baldwin incriminato per omicidio involontario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì in New Mexico ha incriminato Alec Baldwin per omicidio colposo involontario, dopo l’incidente avvenuto il 21 ottobre 2021 sul set del film “Rust”, dove l’attore statunitense ha involontariamente ucciso la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, sparando con una arma di scena caricata con proiettili veri. Il gran giurì ha emanato le accuse, per le quali è prevista una pena fino a 18 mesi di reclusione, dopo che l’accusa ha presentato il caso nei giorni scorsi, a seguito dei risultati di ulteriori esami sulla pistola utilizzata dall’attore durante l'incidente. (Was)