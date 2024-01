Brasile: ministro degli Esteri conferma partecipazione di Xi Jinping al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha confermato la presenza del presidente cinese Xi Jinping al vertice del G20, che si terrà a Rio de Janeiro a novembre. Vieira ha incontrato oggi il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in visita nel Paese per l'incontro del dialogo strategico globale Brasile-Cina. Alla fine dell'incontro, è stato confermato da Vieira che Xi verrà a Rio per il vertice. Secondo quanto riporta il giornale "O Estado de Sao Paulo", l'obiettivo del governo brasiliano è preparare una visita di Stato al leader cinese, che passerà prima in Perù per il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec, sigla inglese). Wang, che è arrivato a Brasilia mercoledì, 17 gennaio, e ora sta incontrando il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in una base aerea a Fortaleza, dove stanno discutendo dei rapporti bilaterali. Durante un discorso tenutosi al Palazzo dell'Itamaraty, Wang ha espresso la volntà della Cina di lavorare insieme al Brasile per avvicinare gli obiettivi "tra l'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and Road) e il Programma di accelerazione alla crescita (Pac) brasiliano". (Brb)