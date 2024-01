Auto: Tavares (Stellantis), 2 scenari per elettriche a seconda dei risultati di elezioni europee e statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo sviluppo dell'auto elettrica Stellantis si prepara a "due scenari" in base alle elezioni europee e statunitensi. Lo ha detto l'amministratore del gruppo franco-italiano, Carlos Tavares, durante una conferenza stampa. Il dirigente ha parlato di una "accelerazione delle auto elettriche" nel caso di vittoria dei "progressisti dogmatici" e di una frenata nello sviluppo del segmento nel caso in cui i "populisti" dovessero avere la meglio. "La nostra industria deve contribuire a regolare il problema del riscaldamento climatico", ha comunque affermato Tavares. (Res)