- L’inflazione annua a dicembre 2023 in Slovacchia ha raggiunto il 5,9 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). Rispetto a novembre, i prezzi al consumo a dicembre sono scesi dello 0,1 per cento. Il Su ha pubblicato anche il dato relativo all’inflazione media annua del 2023, pari al 10,5 per cento. (Vap)