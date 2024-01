Business news: Repubblica Ceca, fondo Thein acquisisce società metallurgica Top Alulit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di investimento Thein ha portato a termine con successo l’acquisto dell'azienda metallurgica ceca Top Alulit. Lo ha reso noto il quotidiano “Hospodarske Noviny”. L’operazione rafforza il portafoglio del gruppo Thein con un’azienda il cui fatturato supera i 400 milioni di corone (oltre 16 milioni di euro) e che conta circa 180 dipendenti. Top Alulit è specializzata nella produzione di getti di alluminio per le industrie automobilistica, aerospaziale, elettrica, ingegneristica e alimentare. Circa il 75 per cento della sua produzione è destinata all’export. L’acquisizione “ci consente di aumentare la nostra capacità e competenza nella produzione e lavorazione, il che, insieme a una solida base ingegneristica e a un approccio innovativo allo sviluppo del prodotto, significa che avremo accesso a nuovi clienti e mercati. In questo modo aumentiamo anche il potenziale commerciale complessivo di Thein Industry", ha affermato il fondatore del gruppo di investimento Tomas Budnik. (Vap)