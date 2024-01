© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Germania ha raggiunto nel 2023 il 5,9 per cento, scendendo dal 6,9 per cento del 2022. È quanto comunica l’Ufficio federale di statistica (Stba), aggiungendo che a dicembre il livello generale dei prezzi si è attestato al 3,7 per cento in aumento dal 3,6 per cento di novembre. (Geb)