Business news: Dacia, venduti oltre 46 mila veicoli in Romania nel 2023

- La casa automobilistica Dacia ha venduto 46.124 veicoli sul mercato della Romenia nel corso del 2023, con un aumento del 14,8 per cento su base annua. Lo riferisce la stessa società con un comunicato. Nel 2023, i primi cinque modelli di auto più venduti in Romania erano interamente occupati dalla gamma Dacia. Secondo la fonte citata, la classifica delle vendite per modello è guidata da Dacia Logan - con 14.269 unità, in aumento del 25 per cento rispetto agli 11.401 veicoli immatricolati nel 2022. Al secondo posto si trova Dacia Duster, con 10.908 unità (10.161 veicoli, nel anno precedente), e in terza posizione c'è la Dacia Sandero, con 9.896 unità vendute nel 2023, con un incremento del 16,9 per centosu base annua. Inoltre, con 6.875 unità vendute, Dacia Spring continua ad essere il modello elettrico più popolare sul mercato romeno nel 2023, con una quota di mercato di oltre il 43 per cento nel segmento dei veicoli totalmente elettrici. (Rob)