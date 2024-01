Business news: Mapei acquisisce impianto di produzione in Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mapei, leader nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia, da gennaio 2024 amplia la propria presenza in Danimarca acquisendo uno stabilimento di 15 mila metri quadri a Vejen, nello Jutland, per ospitare nuovi uffici, un magazzino e un impianto per la produzione di additivi per calcestruzzo. Lo ha reso noto un comunicato della società. “Questo investimento strategico conferma l'impegno di Mapei a espandere la propria presenza nei Paesi nordici, per incrementare la vicinanza ai propri clienti e il portafoglio prodotti. Grazie alla disponibilità di un impianto produttivo avanzato a livello locale, Mapei Danimarca migliorerà la propria capacità di soddisfare la crescente domanda di materiali da costruzione di alta qualità, diventando protagonista nell'industria edile danese e riducendo, al contempo, il proprio contributo all'impronta di carbonio legata ai trasporti”, si legge. L'azienda utilizzerà le nuove risorse presenti in Danimarca per sviluppare e produrre prodotti e soluzioni ad alte prestazioni, in particolare additivi per calcestruzzo. "Siamo lieti di rafforzare la nostra presenza in Danimarca. Questo asset è un'importante pietra miliare nella nostra strategia di internazionalizzazione e localizzazione. L’acquisizione dell’impianto migliorerà ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni su misura e di fornire un servizio eccellente i nostri clienti in tutto il Paese", hanno reso noto gli amministratori delegati del Gruppo Mapei, Veronica e Marco Squinzi. L’acquisizione di questa nuova unità produttiva rafforza la presenza di Mapei nel Nord Europa, dove è già presente con fabbriche e sedi commerciali in Norvegia, Svezia e Finlandia. (Com)