Corea del Nord: Casa Bianca, collaudo sistema nucleare sottomarino è ennesima provocazione

- Il collaudo di un sistema d’arma nucleare sottomarino da parte delle autorità nordcoreane rappresenta una ulteriore dimostrazione delle “costanti provocazioni” del regime di Kim Jong-un. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La Corea del Nord sta continuando a sviluppare sistemi d’arma avanzati per minacciare la regione e i Paesi vicini”, ha detto. (Was)