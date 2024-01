Gaza: Biden ha discusso con Netanyahu la possibilità di una soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, oltre alle trattative per garantire il rilascio degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, sono state al centro della telefonata di oggi tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il premier Benjamin Netanyahu. Nel comunicato ufficiale, presidenza Usa ha scritto che i due leader hanno anche discusso il passaggio ad operazioni “mirate” da parte di Israele durante il conflitto, in modo da consentire un rafforzamento dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile, mantenendo al contempo la pressione militare nei confronti di Hamas. Biden ha anche ringraziato il governo israeliano per avere permesso il passaggio di forniture di farina per i civili palestinesi attraverso il porto di Ashdod, accogliendo positivamente anche i recenti progressi per garantire la disponibilità finanziaria dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Fondi necessari anche per pagare lo stipendio alle forze di sicurezza palestinesi in Cisgiordania. Secondo la Casa Bianca, il presidente Usa ha anche ribadito la responsabilità di proteggere i civili innocenti da parte di Israele, affermando che la visione degli Stati Uniti per una pace duratura in Medio Oriente include una soluzione a due Stati. (Was)