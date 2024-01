Business news: fonti stampa, Ab Volvo ridurrà produzione camion presso stabilimento Tuve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di camion Ab Volvo prevede di ridurre a partire da fine febbraio la produzione del 10 per cento su base quotidiana nello stabilimento di Tuve, vicino Goteborg, in Svezia. Lo ha riferito l'emittente "Sveriges Radio", secondo cui dietro il piano di riduzione della produzione c'è il calo della domanda di nuovi veicoli. Ab Volvo potrebbe decidere di tagliare alcuni posti di lavoro. AB Volvo non ha confermato le informazioni, ma ha precedentemente segnalato che la produzione potrebbe essere adeguata al calo della domanda previsto quest'anno. (Sts)