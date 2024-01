Business news: Francia, Ardian in trattative per acquisire Aprium Pharmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di investimenti Ardian ha annunciato di essere entrato in trattative esclusive con il fondo francese Sagard per acquisire il gruppo farmaceutico Aprium Pharmacie insieme a Bpifrance e Macsf. È quanto si legge in un comunicato. "Ardian, uno dei leader mondiali dell'investimento privato, annuncia la sua intenzione di acquistare con Bpifrance, Macsf e il management una partecipazione maggioritaria in Healty Group, casa madre di Aprium Pharmacie, primo marchio di farmacie in Francia", si legge nella nota. Il valore dell'operazione non è stato comunicato. Aprium Pharmacie ha registrato ricavi per 1,6 miliardi di euro. (Frp)