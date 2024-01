Roma: omicidio 14enne, liberata salma ma deve restare in Italia, funerale martedì a Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nulla osta della procura di Velletri al dissequestro della salma di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nella notte tra il 12 e il 13 gennaio nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C a Monte Compatri. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, la camera ardente verrà allestita nello stesso obitorio di Tor Vergata dove il corpo del ragazzino è stato portato la mattina di sabato scorso, e dove si è svolta anche l’autopsia che ha accertato che, ad ucciderlo, è stato un solo colpo di pistola che gli ha centrato il cuore. La camera ardente verrà aperta martedì, alcune ore prima del funerale che si svolgerà a Valmontone, mentre il corpo sarà tumulato nel cimitero di Labico. Rinviata la decisione della famiglia di portarlo in Romania. La procura ha disposto, infatti, il nulla osta alla sepoltura a condizione che la salma resti in Italia. Al momento, le indagini svolte dai carabinieri di Frascati, hanno portato all’arresto dei cugini Corum e Dino Petrov, entrambi indagati per concorso in omicidio.(Rer)