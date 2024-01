© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti al momento non hanno in programma di fornire assistenza militare all’Ecuador, nel quadro della crisi di sicurezza ancora in corso nel Paese, dieci giorni dopo la proclamazione dello Stato di emergenza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)