Mes: Fd’I, Baldino censura Meloni? Non sa differenza tra tribunale e Giurì d’onore

- La poco cittadina Baldino offende perfino il buon senso nel momento in cui si arroga il diritto di censurare l'onorevole Meloni per essersi espressa, come meglio ha inteso fare, davanti al Giurì d'onore, adito dal suo capo partito. “Da aspirante avvocato del popolo in seconda, la predetta parlamentare si lascia andare a giudizi disdicevoli sotto più profili all'evidenza, mostrando di non sapere la differenza tra un tribunale ordinario e un organo interna corporis quale è il Giurì d'onore”. Così in una nota il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Non ci stupiamo conoscendo la superficialità della cittadina a 5Stelle assolta per altro 'ab initio' per non avere compreso il fatto", aggiunge. (Rin)