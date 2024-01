Sardegna 2024: Solinas (Psd'Az), disposto a sacrificio per completare progetto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là della mia persona credo che il progetto sia più grande di noi. “Le ragioni del Psd’Az sono di un popolo intero e non possono fermarsi. Se un prezzo deve essere pagato per portare a compimento i programmi e le idee, per portare il popolo sardista nuovamente al governo della regione, io credo che questo sacrificio volentieri lo possa fare con spirito di servizio nei confronti di ogni sardo e sardista”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, nel suo intervento al consiglio nazionale del Partito sardo d'Azione a Oristano. "Le vicende giudiziarie si affrontano nei Tribunali – ha sottolineato Solinas in riferimento all'inchiesta che lo vede coinvolto - Oggi qui si parla di politica”. Il governatore sardo ha poi evidenziato il fatto che "se in questi cinque anni in reddito pro capite medio della Sardegna e di ogni singolo cittadino è cresciuto più della Lombardia significa che il Psd'Az ha portato al Governo un metodo sardista che ha voluto mettere al centro gli interessi dei sardi e dell'Isola. La continuità è un valore in generale quando si devono portare a casa quei risultati, dopo 5 anni assolutamente concreti, forse i più complessi della storia autonomistica. Nonostante le difficoltà, dovute alle guerre e al Covid, sono stati messi in campo provvedimenti e misure che hanno tracciato un percorso, una rotta". Il Partito sardo d'Azione, secondo Solinas “dimostrerà oggi di avere la maturità di assumersi la responsabilità delle scelte con la consapevolezza della delicatezza del momento”. (Rsc)