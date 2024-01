Sardegna 2024: il Psd'Az rimane nel centro-destra, Solinas ritira la sua candidatura a governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ufficiale: il presidente della Regione, Christian Solinas, rinuncia a correre per un secondo mandato e il suo partito, il Psd'Az, resterà parte integrante della coalizione di centrodestra che si appresta ad affrontare la sfida delle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio. E' questo l'esito del consiglio nazionale del partito dei quattro mori svoltosi oggi a Oristano. Questo il testo del documento approvato all'unanimità dal "parlamentino" del Psd'Az: “Il Consiglio nazionale del Psd’Az, dopo ampio e approfondito dibattito, ribadito il valore della continuità rispetto al buon governo espresso nell’ultimo quinquennio a guida sardista della Regione, valutato il preminente interesse dei sardi e della Sardegna a vedere completati i percorsi di riforma e i programmi avviati; preso atto, con la generosità di un partito che da oltre un secolo non insegue prebende per sé ma la costruzione della felicità del popolo sardo, che il segretario regionale, presidente della Regione, Christian Solinas, al fine di favorire l’unità e la continuità della formula politica di governo del centrodestra civico e sardista, ha ritirato la propria ricandidatura alla guida della Regione; delibera di confermare, sulla base dei punti programmatici già concordati e da attuare nella prossima legislatura, in continuità con le azioni avviate nella presente, l’accordo programmatico con il centrodestra civico e sardista”. (Rsc)