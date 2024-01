Tunisia: presidente Saied su Davos, "basta con la divisione del mondo tra ricchi e poveri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hachani, da parte sua, ha informato Saied "della comprensione di molti funzionari della posizione tunisina e del loro apprezzamento per l'approccio adottato nella lotta alla corruzione, nonché nel fornire servizi pubblici di base ai cittadini, rilevando che questa corruzione, che si è diffusa nel corso di decenni, era nota a molti ambienti finanziari internazionali, nei suoi più piccoli dettagli, e il popolo tunisino ne è stato la prima vittima". Sul tavolo delle discussioni anche i colloqui del primo ministro con gli alti funzionari di istituzioni finanziarie internazionali circa i fondi della Tunisia, sottratti e nascosti all'estero. Saied ha sottolineato che "il Forum economico mondiale, conosciuto come Forum di Davos, è apparso all'inizio degli anni Settanta e non può continuare con lo stesso pensiero che ne ha preceduto la nascita. Tutta l'umanità aspira a un futuro più giusto e non si accontenta più di una divisione del mondo tra ricchi e poveri". In conclusione, il presidente Saied ha riaffermato "la posizione della Tunisia sul diritto dei palestinesi su tutta la terra di Palestina e sulla necessità per tutta l'umanità di opporsi alla guerra di sterminio condotta dal nemico sionista", sottolineando ancora una volta che il "popolo tunisino rimarrà con tutte le sue capacità al fianco del popolo palestinese finché non riconquisterà ogni centimetro della terra di Palestina e su di essa fonda il suo stato indipendente, con la santa Gerusalemme come capitale". (Tut)