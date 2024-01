Iraq: milizie filo-iranane rivendicano abbattimento di un drone Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, un'alleanza di gruppi armati di matrice islamica sciita legati all'Iran, ha rivendicato stasera l’abbattimento di un drone MQ-9 degli Stati Uniti nel governatorato orientale iracheno di Diayala, che confina con l’Iran. “I mujaheddin hanno preso di mira nei cieli di Diyala alle 18:45 di ieri, giovedì 18 gennaio 2024, un drone MQ-9 appartenente all'occupazione americana che proveniva dalla base di Ali Al-Salem in Kuwait”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato stampa. Secondo “Sabareen news”, piattaforma mediatica vicina alle milizie irachene, il drone sarebbe stato rinvenuto a Buhriz, 40 chilometri a nord di Baghdad. Da metà ottobre le forze statunitensi in Iraq e Siria sono state colpite da circa 140 attacchi, quasi tutti riconducibili a Resistenza islamica in Iraq. Da pare sua, Washington ha compiuto attacchi di rappresaglia in entrambi i Paesi, con il raid statunitense che il 4 gennaio ha ucciso Abu Taqwa al Saidi, vicecomandante delle operazioni delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu) a Baghdad e comandante dell'ex 12esima Brigata della milizia sciita irachena Harakat Hezbollah al Nujaba. (Irb)