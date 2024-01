Business news: "Les Echos", Volvo entra in trattative con John Cockerill per cedere Arquus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda svedese Volvo entrerà in trattative esclusive con il gruppo belga John Cockerill per cedere Arquus, società francese attiva nella produzione di mezzi blindati militari. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che per Volvo la controllata Arquus non rappresenta un "elemento strategico". "Per una volta questo consolidamento avrebbe il via libera del ministero della Difesa (francese), che vuole rafforzare la cooperazione franco-belga", riferisce il quotidiano economico. "L'operazione è quindi un'occasione per rafforzare ancora il partenariato tra gli eserciti della Francia e del Belgio", sostiene "Les Echos". (Frp)