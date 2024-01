Business news: Grecia, annunciato piano per cessione quota 30 per cento Aeroporto internazionale Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeroporto internazionale di Atene (Aia) ha annunciato il piano dello Stato greco per la vendita di una quota del 30 per cento attraverso un’Offerta pubblica iniziale (Ipo) presso la Borsa di Atene. Come riporta l’agenzia di stampa Ana-Mpa, si tratta della più grande Ipo degli ultimi 15 anni in Grecia. Lo scorso anno l'Aeroporto internazionale di Atene ha accolto oltre 28 milioni di passeggeri, pari al 35 per cento del traffico in tutti gli aeroporti del Paese. Come si legge nell’agenzia di stampa ellenica, il gestore dello scalo della capitale greca “è emerso come una società resiliente, efficiente e redditizia”. La quotazione presso la Borsa di Atene dovrebbe avvenire nel mese di febbraio, previa approvazione normativa. Attualmente lo Stato greco possiede il 55 per cento del capitale dell’aeroporto, mentre la parte restante è suddivisa tra azionisti privati: la società tedesca AviAlliance, che detiene circa il 40 per cento, e la famiglia Copelouzos, che detiene circa il 5 per cento. Secondo i termini dell'Ipo, AviAlliance avrà il diritto di acquistare un ulteriore 10 per cento, mentre la famiglia Copelouzos un ulteriore 1 per cento del capitale. (Gra)