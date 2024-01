Piemonte 2024: tutto rimandato a domani tra Pd e M5s, ma le posizioni rimangono lontane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto rimandato e un arrivederci a domani per il secondo incontro tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico in vista di una possibile alleanza per le elezioni regionali in Piemonte. Il confronto è durato oltre 3 ore e mezza. Erano presenti, per il Movimento 5 stelle, la vicepresidente Chiara Appendino, il deputato Antonino Iaria, la coordinatrice regionale Sarah Disabato e il consigliere regionale Ivano Martinetti. Mentre, per il Pd, il segretario regionale Domenico Rossi, il capogruppo Raffaele Gallo, l’ex europarlamentare Daniele Viotti, il responsabile degli enti locali Davide Baruffi e la capogruppo in Comune Nadia Conticelli. “Dopo una lunga discussione, che però non è terminata abbiamo deciso di aggiornarci. Non abbiamo esaurito i temi”, ha affermato al termine dell’incontro il segretario Rossi (Pd). (segue) (Rpi)