Tunisia: presidente Saied su Davos, "basta con la divisione del mondo tra ricchi e poveri"

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ricevuto oggi, al palazzo di Cartagine, il capo del governo, Ahmed Hachani, di ritorno dal forum di Davos 2024 in Svizzera. A rivelarlo, un comunicato della presidenza della Repubblica diffuso in serata sui propri canali social. Secondo quanto riferito, Saied "ha ribadito il suo rifiuto a qualunque condizione o dettato di qualsiasi parte, perché le riforme intraprese dalla Tunisia devono essere puramente tunisine, nate dalla volontà del popolo tunisino". Saied ha indicato che "chiunque voglia sostenerci sinceramente deve in primo luogo rispettarci. La Tunisia non accetta sostegno se è senza rispetto, ed è meglio per noi essere rispettati senza aiuti". Si legge nella nota che sottolinea, ancora una volta, il rifiuto di Cartagine a dettami esterni che potrebbero portare a "dipendenza e impoverimento". I due hanno inoltre discusso di quella che definiscono "la classificazione dei Paesi secondo standard stabiliti in anticipo per arrivare a risultati già noti". "Il primo di questi standard – prosegue il comunicato - è l'ascolto e l'obbedienza nel quadro di un sistema economico globale che ha cominciato a crollare". Secondo la presidenza tunisina, "i circoli che vogliono continuare questo sistema, dopo essersi incontrati nelle località più belle" provano a tenerlo in vita, mantenendo "una stretta presa sul mondo, nonostante il dolore della maggior parte dei popoli". (segue) (Tut)