Argentina: media, governo apporta modifiche a pacchetto legge omnibus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha accettato di apportare modifiche al progetto di legge omnibus, che include un ampio pacchetto legislativo, con l'obiettivo di raggiungere portare un testo condiviso alla Camera dei deputati prima del 31 gennaio. Secondo le testate "El Destape" e “Ambito Financiero", il presidente della Camera dei deputati e membro del partito al potere La libertad avanza (Lla), Martin Menem, ha già ricevuto un testo con alcune modifiche. I cambiamenti sono risultato di uno scambio con l'opposizione più "aperta al dialogo" (tra cui il Pro, l'Unione civica radicale e alcuni partiti provinciali). Tra le novità spicca la limitazione del periodo per delegare poteri straordinari al presidente Javier Milei, che secondo il progetto presentato a dicembre doveva essere di quattro anni (due anni con possibilità di prorogare per altri due). Il nuovo progetto modificato, invece, li delega per un anno, prorogabile per un altro anno, cioè fino alla fine del 2025. Inoltre, il testo elimina la dichiarazione di emergenza sociale, sanitaria e di difesa. Per quanto riguarda le imprese statali che potrebbero essere privatizzate, il pacchetto legislativo elimina dalla lista la compagnia petrolifera argentina Ypf. Inoltre, per quanto riguarda le "economie regionali" (come vengono chiamate quelle produzioni agricole che producono colture non tradizionali, ne grano, soia o mais), la tassa sull'esportazione è stata ridotta allo 0 per cento. Per quanto riguarda le pensioni, il governo avrebbe accettato di eliminare l'articolo che proponeva di eliminare l'attuale calcolo dei pagamenti (noto come "mobilità pensionistica"). (Abu)