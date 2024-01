Usa: governo indaga su potenziali attacchi hacker contro diverse agenzie federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per la sicurezza cibernetica e infrastrutturale (Cisa) sta indagando su potenziali attacchi informatici che gli hacker potrebbero condurre contro circa 15 agenzie governative, sfruttando una serie di vulnerabilità individuate all’interno di alcuni prodotti della società Ivanti, specializzata nella fornitura di software anche nel campo della sicurezza. In una direttiva di emergenza pubblicata oggi, la Cisa ha spiegato che diversi gruppi di hacker anche stranieri, uno dei quali avrebbe legami con il governo cinese, stanno sfruttando alcune falle nella sicurezza di due prodotti di Ivanti per l’accesso da remoto tramite Vpn: Connect Secure e Policy Secure. La società non ha ancora applicato una correzione ai difetti, pur avendo già pubblicato una serie di linee guida per impedire ad eventuali hacker di sfruttarli. Nella direttiva, il governo federale ha invitato tutte le entità che utilizzano i due prodotti ad applicare le linee guida diffuse da Ivanti entro lunedì prossimo, chiedendo anche di prendere provvedimenti per assicurarsi che i criminali informatici non abbiano più accesso alle loro reti. Le vulnerabilità individuate dalla Cisa, se sfruttate, potrebbero consentire agli hacker di navigare liberamente nelle reti delle aziende e delle agenzie colpite, rubando i dati delle società e degli utenti. (Was)