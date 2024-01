Gaza: Biden, una soluzione a due Stati non è impossibile, ne esistono diversi tipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione a due Stati al conflitto nella Striscia di Gaza “non è impossibile”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a chi ha chiesto se sia impossibile concordare una soluzione del genere con il governo di Benjamin Netanyahu in Israele. “Credo che riusciremo a trovare una soluzione”, ha aggiunto, dopo che un giornalista ha chiesto quali siano le intenzioni del governo federale in merito al futuro dell’assistenza militare ad Israele. “Ci sono diversi tipi di soluzione a due Stati: alcuni membri delle Nazioni Unite non hanno Forze armate proprie, oppure hanno altre limitazioni”, ha spiegato, aggiungendo di essere fiducioso in merito alla possibilità di trovare un accordo che possa funzionare. (Was)