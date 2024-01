Business news: Serbia, nel 2023 compagnia di bandiera ha trasportato 4,19 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera Air Serbia ha trasportato durante tutto il 2023 4,19 milioni di passeggeri, ovvero il 53 per cento in più rispetto al 2022. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rts". Con gli aeroporti internazionali di Belgrado, Nis e Kraljevo, Air Serbia ha realizzato più di 45 mila voli, ovvero il 44 per cento in più rispetto al 2022, e ha volato su 87 rotte verso 34 Paesi in Europa, Nord America, Asia e Africa, aprendo nuovi collegamenti verso 23 destinazioni. (Seb)