Business news: “Cinco Dias”, aziende spagnole di costruzioni guardano al Marocco per mondiali calcio 2030

- L'organizzazione congiunta di Spagna, Portogallo e Marocco per ospitare i mondiali di calcio del 2030 ha suscitato l'interesse delle principali aziende di costruzione iberiche verso Rabat, per un giro d'affari stimato in circa 1,7 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", Fcc, Ferrovial, Acciona, Sacyr e Dragados (filiale di Acs) stanno cercando di ottenere il necessario sostegno del ministero degli Esteri di Madrid nell’ambito delle future gare d'appalto. Tuttavia, come osserva il quotidiano spagnolo, generare un portafoglio nel mercato marocchino non è un compito facile, nonostante le imprese di costruzione spagnole abbiano già realizzato importanti infrastrutture, soprattutto legate alla gestione del ciclo dell'acqua. L'interesse spagnolo si scontra, infatti, con quello dei grandi conglomerati francesi e cinesi, e anche con la possibile presenza di imprese di costruzione egiziane, come Orascom, e turche. L'opera più importante, al momento, è il macro complesso sportivo previsto per la città di Casablanca, con una capacità di 113 mila posti e un budget iniziale di 460 milioni di euro. La federazione calcistica marocchina sta cercando di piazzare questo impianto multifunzionale per ospitare la finale del mondiale e tra i requisiti stabiliti dalla Fifa vi è la capacità superiore a 80 mila spettatori, come quella degli stadi del Real Madrid e del Barcellona. (Spm)