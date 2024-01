Brasile-Cina: firmato accordo che estende la validità del visto a 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, e della Cina, Wang Yi, hanno firmato oggi un accordo che estende il periodo di validità del visto a 10 anni per i cittadini di entrambi i Paesi. La scadenza attuale è di cinque anni. Wang è in visita nel Paese per partecipare all'incontro sul dialogo strategico globale Brasile-Cina. I ministri si sono incontrati questa mattina al palazzo dell'Itamaraty, a Brasilia, per discutere i rapporti bilaterali e commerciali tra i Paesi. "L'iniziativa faciliterà i viaggi, incoraggerà la promozione delle imprese e aumenterà il turismo tra i paesi", riferisce la nota, in cui si legge che nel 2023 "più di 37mila cinesi hanno visitato il Brasile". Non è chiaro da quando entrerà in vigore la nuova durata. (Brs)