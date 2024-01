Craxi: Malan (Fd’I), moriva 24 anni fa, apprezzerebbe Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventiquattro anni fa moriva Bettino Craxi, tra gli uomini politici più rilevanti del dopoguerra, guidò il governo fino ad allora più duraturo della Repubblica. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “Al di là delle singole prese di posizione di un'epoca politica ormai molto lontana, resta certamente attuale la sua visione di una proiezione internazionale dell'Italia, che vada al di là dei nostri confini e anche dell'ambito europeo, non per un protagonismo nazionale fine a se stesso ma in funzione dello sviluppo e della modernizzazione dell'Italia. Oggi apprezzerebbe certamente il Piano Mattei del governo Meloni", aggiunge. (Rin)