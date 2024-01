Yemen: Casa Bianca conferma tre attacchi contro Houthi, colpiti missili antinave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato i nuovi attacchi statunitensi di stamattina contro le postazioni militari delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le forze statunitensi hanno condotto tre attacchi mirati contro missili antinave pronti al lancio contro le navi commerciali nel Mar Rosso”, ha detto, aggiungendo che si è trattato di una azione “preventiva”. (Was)