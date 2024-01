Infrastrutture: Egitto-Italia, lunedì la firma di accordo per avvio linea marittima Damietta-Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, firmerà con il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel el Wazir, lunedì, 22 gennaio, un accordo per l’avvio di una linea marittima ro-ro tra il porto di Trieste e il porto di Damietta. Lo riferisce un comunicato. L’accordo, e il relativo memorandum d’intesa applicativo, stabilirà una linea di traghettamento marittimo per il trasporto di merci tramite trailer e semitrailer. La linea renderà più veloci e rapidi gli scambi di merci via nave tra i due Paesi, creando una vera e propria "corsia preferenziale" sicura e veloce, si legge nella nota. I tempi di trasporto delle merci tra Trieste e Damietta saranno ridotti a sole 60 ore, e il collegamento si svolgerà in una prima fase con cadenza bisettimanale. Nel giro di una settimana i prodotti egiziani, tramite Trieste, saranno in grado di raggiungere i mercati di Londra o Berlino. Il cargo sarà sdoganato ancora prima dell’arrivo in porto, grazie anche all’impiego di una tecnologia blockchain e alla digitalizzazione dei documenti doganali, che collegherà i dati delle due amministrazioni doganali. Alla cerimonia di firma di lunedì, ospitata dal ministro dei Trasporti egiziano, parteciperanno i ministri delle Finanze e del Commercio e Industria egiziani, oltre che le principali autorità egiziane del settore. Il negoziato dell’accordo è stato avviato nel 2018 sotto il coordinamento dei ministeri italiani degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e dei Trasporti. Il progetto ha già visto la firma di due intese tecniche collegate all’avvio della linea marittima, rispettivamente il memorandum d’intesa tra l’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico orientale e il porto di Damietta, e il memorandum d’intesa tra le amministrazioni doganali italiana ed egiziana. Entrambi i protocolli d'intesa sono stati siglati in occasione della Fiera sui trasporti e la logistica TransMea, tenutasi al Cairo lo scorso 7 novembre. (segue) (Cae)