Migranti: Guardia costiera Tunisia, sventate 30 partenze illegali da Sfax

- La Guardia costiera del governatorato di Sfax, in Tunisia, ha sventato 30 tentativi di migrazione irregolare via mare. Lo riferisce la Guardia costiera in una nota ufficiale, precisando che 13 tunisini intenti a lasciare irregolarmente la Tunisia "sono stati tratti in salvo". Secondo la stessa fonte, le unità della Guardia nazionale a Sfax hanno arrestato tre persone con l'accusa di organizzazione e favoreggiamento dei tentativi di migrazione clandestina. Nell'ambito di queste operazioni, è anche stata sequestrata un'imbarcazione e cinque motoscafi. (Tut)