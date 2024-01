RPT - Migranti: Guardia costiera Tunisia, sventate tre partenze illegali da Sfax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto. Sono tre e non trenta le partenze sventate. All'ultimo rigo: si tratta di cinque motori per barche sequestrati, non cinque motoscafi.La Guardia costiera del governatorato di Sfax, in Tunisia, ha sventato 3 tentativi di migrazione irregolare via mare. Lo riferisce la Guardia costiera in una nota ufficiale, precisando che 13 tunisini intenti a lasciare irregolarmente la Tunisia "sono stati tratti in salvo". Secondo la stessa fonte, le unità della Guardia nazionale a Sfax hanno arrestato tre persone con l'accusa di organizzazione e favoreggiamento dei tentativi di migrazione clandestina. Nell'ambito di queste operazioni, è anche stata sequestrata un'imbarcazione e cinque motori per barche. (Tut)