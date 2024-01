Legge Bilancio: Mef, parole Dombrovskis ripetono giudizio Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del commissario Dombrovskis ripetono il giudizio espresso dalla Commissione europea il 21 novembre scorso sul Documento programmatico (Dpb) dell’Italia per il 2024. Così una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze. In quella occasione il ministro Giorgetti dichiarò: “Accogliamo il giudizio della commissione europea. Tutto come previsto: nonostante l’eredità dell’impatto negativo di energia e Superbonus, andiamo avanti con sano realismo”. (Rin)