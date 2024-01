Mes: Gubitosa (M5s), Meloni svilisce istituzioni, Giurì d’onore non è Atreju

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le notizie riportate a proposito della testimonianza di Giorgia Meloni davanti al Giurì d'onore dovessero essere corrette, “ci troveremmo davanti a un caso di sciatteria senza precedenti e all'ennesimo svilimento delle istituzioni da parte della premier, che si è presentata senza documenti di appoggio”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “Si tratta di un atteggiamento poco serio e ancor meno rispettoso del Parlamento, che Meloni pensa di poter usare come un qualunque salotto televisivo, utile solo a confezionare bugie da servire agli italiani. Conte ha portato la premier davanti al Giurì d'onore non solo e non tanto per difendere le proprie azioni e la sua onorabilità, ma soprattutto per difendere l'istituzione del Parlamento, che la presidente del Consiglio aveva usato come palcoscenico per le sue false accuse. La verità è che Meloni non poteva presentare nessun documento a sostegno delle sue frasi contro Conte, perché si trattava di grossolane bugie. Forse, però, da una figura come quella della premier ci si aspetterebbe maggior rispetto degli italiani e delle istituzioni democratiche del Paese. Non è possibile pensare di recarsi al Giurì d'onore e di usarlo per un comizio fondato sul nulla, come Meloni è abituata a fare dal palco di Atreju", aggiunge. (Rin)