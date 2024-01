Tunisia: sequestrato yacht russo rubato a Montenegro, arrestati tre stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distretto della Guardia marittima nella provincia settentrionale di Biserta, in Tunisia, ha annunciato il sequestro di uno yacht russo che era stato rubato a Montenegro e l'arresto di tre persone, compresa una ragazza, coinvolte nel furto. Lo ha annunciato la Direzione generale della Guardia marittima tunisina in un comunicato stampa. "Dopo aver ricevuto informazioni il 7 gennaio 2024 sul furto di uno yacht russo dalla città di Montenegro da parte di un gruppo criminale e sulla possibilità di portare lo yacht rubato nella città di Biserta, le unità del distretto della guardia marittima di Biserta hanno preso il comando delle operazioni conducendo un'indagine nei vari porti e monitorando tutti gli yacht in arrivo". Lo yacht in questione, denominato "Axe," è stato avvistato nel porto turistico di Biserta ieri notte, giovedì 18 gennaio. Un uomo e una donna sono stati fermati sul posto, mentre un terzo individuo è stato arrestato all'aeroporto di Tunisi-Cartagine mentre era in procinto di partire. I tre, tutti cittadini stranieri, sono stati riferiti alla Procura della Repubblica di Biserta che ha dato l'autorizzazione a procedere. (Tut)