Agroalimentare: Lollobrigida, istituito fondo da 14 milioni per filiera frutta a guscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituito un fondo da 14 milioni di euro per la tutela e il rilancio della filiera della frutta a guscio. "Questa misura rappresenta un passo significativo per la crescita e lo sviluppo di questo comparto e promuove, al contempo, una produzione agricola di qualità". Così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo aver firmato il decreto. "L'importanza di questo provvedimento – sottolinea il ministro - risiede negli investimenti sulle imprese agricole, puntando su competitività e sostenibilità ambientale. Le attività supportate comprendono la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti, l'ammodernamento delle strutture irrigue, e una campagna informativa per stimolare la domanda dei prodotti della filiera della frutta a guscio". Le risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio del settore sono suddivise tra gli investimenti per le imprese della filiera della frutta a guscio, che ammontano a circa 7 milioni di euro, e una campagna di informazione e promozione rivolta al consumatore, garantita con altrettante risorse. "Con la firma di questo decreto il governo Meloni dimostra ancora una volta la volontà di supportare attivamente settori cruciali per il benessere del comparto agricolo e di chi con il proprio lavoro riesce a garantire qualità ai nostri prodotti", conclude il ministro Lollobrigida. (Rin)