Città metropolitana Roma: "Angelo Vassallo, il sindaco pescatore", convegno per una politica possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La storia del nostro paese ha visto la battaglia intrapresa da molti amministratori esemplari che giornalmente hanno dovuto affrontare pressioni e minacce alle quali non si sono piegati e la vicenda di Angelo Vassallo è la storia di un personaggio che con coraggio si è battuto per sconfiggere il sistema mafioso". Lo ha detto in una nota il vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna. "Non si può coltivare l'illusione che la mafia sia stata sconfitta, né che si possano abbandonare strumenti di contrasto che si sono già rivelati estremamente efficaci per conoscere le dinamiche del sistema mafioso, per smascherarne i meccanismi più profondi ed impedirne la violenza e l'infiltrazione nel tessuto economico e politico del Paese". (segue) (Com)